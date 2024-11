Via Carmignanese chiusa per cantiere

Via Carmignanese è interrotta tra il civico 124 fino a via della Cantina a causa del cantiere di Publiacquaper la risistemazione della nuova rete fognaria di Carmignano. Si tratta di un intervento del valore di circa 9 milioni. L’interruzione di via Carmignanese comporterà la chiusura della strada con divieto di circolazione fino a lunedì 20 gennaio 2025, con Carmignano raggiungibile da Prato-Poggio a Caiano attraverso via Pistoiese-Seano. L’interruzione di via Carmignanese, dal numero civico 15 all’incrocio con via Nella Borchi, si ripeterà anche da lunedì 27 gennaio a venerdì 28 febbraio 2025. Da martedì 7 gennaio fino al 24 gennaio nel tratto di via Carmignanese, compreso per circa 200 metri dall’incrocio con via della Cantina fino al numero civico 15, sarà invece istituito il senso unico alternato. Tutti i provvedimenti valgono, nei giorni lavorativi, dalle 8.30 alle 17.30 nelle ore di attività del cantiere.