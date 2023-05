Via ai preparativi di "GallinGiardino"

L’edizione 2023 di "Galli in Giardino" si terrà a Usella sabato 10 giugno - dalle 15 alle 20 – e domenica 11 giugno per tutto il giorno - dalle 10 alle 20 - e prevede anche il Mercatino di solidarietà per raccolta fondi (che saranno destinati al sostegno di progetti di promozione del territorio di Cantagallo individuati dagli uffici comunali). A tal fine il Comune di Cantagallo ricerca associazioni o gruppi di volontariato, ma anche hobbisti, produttori locali, espositori e commercianti per assegnare 40 postazioni fisse (per informazioni sulla suddivisione per categoria dei posti consultare l’avviso sul sito alla pagina dedicata: https:www.comune.cantagallo.po.itnovitaavvisi-e-bandigallingiardino-2023). Gli operatori interessati dovranno fare richiesta usando il modulo sul sito entro il 1 giugno 2023.