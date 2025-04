Vernio, ultimo saluto all’ex sindaco Marchi

Sono state tante, tantissime le persone che hanno voluto porgere l’ultimo saluto all’ex sindaco Roberto Marchi. Così tante che domenica scorsa, la pur spaziosa chiesa di San Michele a Sasseta ha fatto fatica ad accogliere chi ha voluto partecipare alla cerimonia funebre, officiata dal vicario della Diocesi di Prato don Daniele Scaccini.

E una vera folla ha visitato la camera ardente nella sala del consiglio del palazzo comunale.

Una testimonianza di affetto corale, della vicinanza alla famiglia di un’intera comunità. L’amministrazione di Vernio aveva anche proclamato per domenica 30 marzo, il lutto cittadino.

"Oggi Vernio perde uno dei suoi uomini migliori che per tutta la vita ha seminato il bene – ha detto, con grande commozione, la sindaca Maria Lucarini in chiesa, al termine della messa – Roberto lascia dietro di sé non solo il ricordo di ciò che è stato, ma anche il segno concreto di ciò che ha fatto".

Il consiglio comunale di Vernio, rinviato a lunedì 7 aprile in segno di lutto e vicinanza alla famiglia, si aprirà alle 21 con un ricordo dell’ex sindaco.Nato a Vernio nel 1955 e residente a Vernio, diplomato in ragioneria e consulente aziendale, Marchi è stato protagonista di una lunga carriera in politica e nelle istituzioni locali. Sindaco del Comune di Vernio dal 1995 al 1999 è stato poi consigliere comunale di Vernio fino al 2004, consigliere della Fondazione Teatro Metastasio e consigliere provinciale dal 2007 al 2014. Sempre per la Provincia di Prato ha ricoperto anche, per alcuni mesi nella primavera del 2014, la carica di assessore al Bilancio.

A Vernio il suo contributo negli anni da sindaco ha dato vita alla ristrutturazione dell’ex Meucci e alla realizzazione della piscina comunale.