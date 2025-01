Vento fino a 98 km/h. Giù alberi e lampioni

Alberi e lampioni caduti, tegole pericolanti, nove interventi eseguiti dai vigili del fuoco in seguito alle segnalazioni arrivate da parte dei cittadini a causa del forte vento di ieri. E’ quanto fanno sapere dal comando di via Paronese: i pompieri sono stati impegnati fra la serata di domenica e la giornata di ieri, sia in città sia in provincia, per intervenire in alcune situazioni critiche che si sono verificate a causa del vento forte. Fra queste, su alcuni alberi caduti a Vaiano, in particolare uno in via del Palagio, caduto sulla sede stradale e che per fortuna non ha causato danni.

Il vento ha registrato una forza massima di 98 chilometri orari nella notte fra domenica e lunedì e la centralina del servizio "Meteovalbisenzio" di Schignano è quella che ha registrato le punte massime di vento. All’alba di ieri, invece, un lampione è caduto all’incrocio tra via Roma e via Leopardi, in zona Cafaggio. Sempre ieri mattina un altro albero è caduto in via Fosso del Masi a Paperino, per fortuna senza creare danni a cose e persone in quanto la pianta ha ceduto su un’area verde.

Intanto dalla sala della protezione civile regionale fanno sapere che "non cessa l’azione del vento di grecale e delle masse d’aria fredda che continueranno ad interessare la Toscana" anche nella giornata di oggi. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha esteso l’allerta con codice giallo per vento e neve per tutta la giornata di oggi. Per il vento: l’allerta riguarda la quasi totalità della Toscana, mentre per la neve l’allerta è rimasta valida fino alle 7 di questa mattina nelle aree dell’Appennino. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.