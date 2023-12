Vanity Fair ancora in regalo con La Nazione

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. In evidenza: Federica Pellegrini, al nono mese di gravidanza, racconta come ha vissuto l’attesa di sua figlia, l’emozione e la paura della scoperta, i sogni belli e brutti dei primi mesi, perché la chiama "meringa". E scrive una bellissima lettera d’amore alla bambina che sta per nascere, alla quale cercherà di insegnare cosa sono il vero amore e la libertà: "Fai la tua strada, fai degli errori e rialzati, chi riesce subito senza sbagliare? Nascerai in un mondo difficile, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere di testa tua".