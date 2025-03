Valori e beneficenza: le buone azioni in campo

Tra i mille esempi di associazioni che sul territorio si occupano di coniugare sport e beneficenza, abbiamo pensato di parlare di un’associazione che anni sta avendo un seguito straordinario. ’Corri la vita’, nata per iniziativa della presidentessa Bona Frescobaldi, è la prima manifestazione podistica non competitiva che coniuga solidarietà, salute e cultura. Nasce nel 2003 per promuovere una raccolta fondi che aiuti le donne colpite da tumore al seno in termini di prevenzione, diagnosi precoce e cura di questa malattia. In questi 22 anni sono stati raccolti circa 9.300.000 euro e coinvolti oltre 540.000 partecipanti. La giornata di Corri La Vita è una giornata speciale per i partecipanti perché sanno, con la loro corsa, di fare un gesto che porterà un aiuto concreto a pazienti in via di guarigione.

Sempre in tema di sport e beneficenza, molti sportivi non hanno fatto la storia solamente per il loro talento ma anche per il loro cuore d’oro. Cristiano Ronaldo, uno dei miglior giocatori al mondo, ha donato un milione di sterline agli ospedali portoghesi durante il Coronavirus. Anche Lionel Messi si è distinto più volte per azioni benefiche. Dries Mertens, oggi attaccante del Galatasaray, in tuta nera per non farsi riconoscere (quasi come i supereroi dei film) si recava nei canili e in ospedale a regalare un sorriso ai malati.