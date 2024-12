Valdo Spini racconta Matteotti

Un pomeriggio per raccontare la vita e l’impegno politico di Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio. Domani, domenica, il salone del circolo Arci "A. Naldi" di Poggio alla Malva alle 17,15 ospiterà un incontro con Valdo Spini, presidente della Fondazione Fratelli Rosselli ed ex ministro, insieme al professor Stefano Caretti autore, con Marzio Breda, del libro "Il nemico di Mussolini" (Hoepli editore). Nel corso del dibattito verrà proiettato anche il docu-film "L’idea che non muore" di Vittorio Giacci. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Nicola Coccia che da anni si dedica alla ricerca storica.