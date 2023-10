Vaiano, un fine settimana nel segno della grande pasticceria con Dolce Stil Buono

Prato, 3 ottobre 2023 – Fine settimana nel segno della grande pasticceria con “Dolce Stil Buono”, la kermesse in programma sabato 7 e domenica 8 ottobre nelle sale e nel parco storico della splendida Villa Il Mulinaccio di Vaiano, promossa dal Comune di Vaiano in collaborazione con Confartigianato Imprese Prato e con il contributo della Regione Toscana.

Sabato e domenica saranno 13 le pasticcerie, più il Consorzio Gran Prato, che prenderanno parte ad “Assaggi di dolcezza”, esposizione e degustazione delle eccellenze: Pasticceria Cappelli, Pasticceria F&G, Pasticceria Guastini, Pasticceria Ciolini, Il Taba Dolce di latte, Home Bakery Food di Filippo Cini, Pasticceria Tantaroba by Faccendi, Pasticceria Machiavelli, Pasticceria Luca Mannori, Pasticceria Peruzzi, Pasticceria Vella Caffè, Pasticceria Dolce Stil Novo, Pasticceria Bar Italia.

I maestri si racconteranno nel corso di speciali show cooking, incentrati sul riutilizzo delle materie prime dal titolo “Dolci meraviglie – La magia dei maestri pasticceri”. Alessio Guastini, Filippo Cini, Giancarlo Bettazzi, Massimo Peruzzi – che insieme a Leonardo Cai presenterà anche “Il pan di stracci” – Massimo Ciolini, Ilaria Bensi, Francesco Faccendi e Antonio Moccia si alterneranno ai tavoli dello show cooking. Ma saranno protagonisti anche gli alunni dell’istituto alberghiero con la loro insegnante Ivana Carfagna.

Il primo piano della villa ospiterà invece i laboratori per bambini e adulti, sempre sul tema del riciclo, non solo in cucina. Gnomi e folletti di cioccolata, frolle e dolcini di briciole, ma anche animaletti di feltro e scatole decorative realizzati da Pasticceria Cappelli, Antonio Pierorazio, Diana Biscaioli e Giorgia Mattana e da Manuela Lucentini di Riciclidea. Sempre nelle stanze della villa troveranno posto anche alcuni lavori di Fabio Giusti, incentrati sull’arte tessile e del feltro, con un particolare omaggio al Mulinaccio.

Alla dolcezza a Km 0 daranno il loro contributo nel Ninfeo della villa i produttori di filiera corta con “I sapori della dolcezza”, mostra & mercato di prodotti per dolci di filiera corta. E poi “La vita dolce in villa”, visite guidate al Mulinaccio con Chiara Freschi anche in inglese, degustazione di the e tisane con l’Erboristeria Naturalmente, una selezione di testi su tecniche e ricette e pubblicazioni specializzate sulla pasticceria e il cake design a cura della Libreria Gori e della Biblioteca Franco Basaglia, il workshop “Sensazioni circolari” nel cucinone, la degustazione “Calici e prelibatezze” con la bottega di Atipico e “Dolci sere d’autunno”, apericena con musica dalle 19 alle 23 a cura del Bar Pieragnoli.

“Dolce Stil Buono” punta fortemente sulla formazione dei giovani. Anche quest’anno si avvale della collaborazione dell’istituto alberghiero Datini di Prato, che si occuperà dell’accoglienza con gli studenti delle classi terze - affiancato dal Dipartimento di Architettura DIDA, Design Campus dell’Università di Firenze, che sta per lanciare il master in “Sustainable Packaging and Food Design”.

La manifestazione aprirà sabato 7 ottobre dalle 15 alle 19.30, domenica 8 ottobre dalle 10 alle 18.30. Ingresso euro 5, bambini gratis fino ai 6 anni. L'incasso sarà devoluto da Charitas Vaiano ed Associazione Aiuti dalla Vallata al progetto “Sostegno alle famiglie”.

Il gran finale però è fissato sabato 14 ottobre alle 9.30, sempre al Mulinaccio, con il convegno “Benessere, sostenibilità alimentare e biodiversità – Le filiere locali del cibo e le esperienze pratesi”.

Negli orari di apertura il 7 e 8 ottobre da piazza Donatori di Sangue e da piazza del Comune partiranno ogni 30 minuti le navette per Il Mulinaccio.

Prenotazione obbligatoria per show cooking, laboratori workshpo e visite guidate su: www.visitvalbisenzio.it – sezione “Prenotazione eventi”

Informazioni (no prenotazioni): Ufficio Associato Cultura e Promozione del Territorio

0574 931065/931264 - eventi@bisenzio.it (lun/ven 9-13)

www.dolcestilbuono.it - Instagram @dolce_stil_buono. Evento su pagina FB del Comune di Vaiano.