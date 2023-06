Vaiano a tavola, torna la manifestazione all'insegna della solidarietà

Prato, 28 giugno 2023 - Due serate all'insegna di cultura, cibo e solidarietà. Sabato primo luglio e domenica 2 luglio, dalle 19:30, in via Braga e in piazza Agnolo Firenzuola va in scena Vaiano a tavola, la manifestazione promossa da circoli e associazioni con il Comune valbisentino e che vede la mobilitazione di centinaia di volontarie e volontari, visto l'impegno de Il Circolo Rossi, la Pubblica assistenza, la Caritas parrocchiale, Aiuti dalla Vallata, Circolo Anspi La nuova compagnia, Associazione Sofignano, Associazione Carnevale, Auser La Sartoria, Auser T’accompagno io, Avis Aido, Agesci Vaiano I, Comitato di solidarietà fra vaianesi. A dare il suo supporto c’è anche la ditta Coleschi.

Il programma prevede per sabato in via Braga il live di No.ma.si con le canzoni dei Nomadi, mentre domenica in piazza Firenzuola sono protagoniste le canzoni d’autore d’altri tempi con il duo acustico Margò e Simone Pascarella. “Vaiano a tavola è un appuntamento ormai consolidato che la dice lunga sul cuore generoso dei vaianesi, sempre pronti a impegnarsi per la solidarietà - mette in evidenza l’assessore alle Politiche sociali, Giulio Bellini - e risorse che verranno raccolte grazie alla partecipazione di tutti verranno messe a disposizioni delle famiglie e delle persone del nostro territorio che si trovano in difficoltà, una parte sarà destinata alle comunità alluvionate dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna”. A Bellini fa eco Beatrice Boni. “È davvero una iniziativa da non perdere, l’accoglienza e la qualità dei cibi sono davvero straordinarie - sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico - Sin da ora ringraziamo tutti: circoli, associazioni con le volontarie e i volontari per il loro impegno davvero generoso”.

La manifestazione viene promossa con un significativo e simpatico manifesto: una bella tovaglia a quadrettoni apparecchiata con un piatto dove campeggia un cuore. "Ho voluto mettere letteralmente a tavola la solidarietà, la tovaglia a quadri e il piatto simboleggiano una felicità che va condivisa; il cuore stilizzato è il simbolo del bene, delle piccole buone azioni che possono cambiare la vita nostra e degli altri. Le associazioni di volontariato vaianesi sono fatte di tanti cuori, tante persone che si impegnano per il bene comune", afferma Silvia Amerighi, grafica e volontaria de La Sartoria.