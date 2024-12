Vaccini, è record della Valbisenzio. Prima nella copertura degli over 65

La Vallata è al primo posto nella Asl Toscana Centro come copertura vaccinale antinfluenzale della popolazione over 65. Sono stati già vaccinati quasi il 65% dei cittadini più anziani e in alcune zone si supera il 70%. Nei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo operano 10 medici di famiglia, riuniti nel Dipartimento di medicina generale, il cui coordinatore è Luigi Matrone. Il lavoro è stato capillare, sia in ambulatorio sia a domicilio.

"Si può considerare centrato – spiega il dottor Matrone – l’obiettivo per la sanità territoriale di promuovere le vaccinazioni, offrendo quest’anno, oltre al vaccino antinfluenzale, la vaccinazione contro Herpes Zoster e Pneumococco alla classe anagrafica dei 65enni. Il merito del successo della campagna sta nell’impegno profuso da tutti i colleghi e dal loro personale, premiato da un’adesione notevole da parte della popolazione valbisentina. Anche se gli ostacoli non sono mancati: l’arrivo contingentato delle dosi ha messo a dura prova i medici, che hanno collaborato per un’equa redistribuzione dei vaccini, con interventi a più riprese del coordinatore, anche per sbloccare ulteriori approvvigionamenti dall’ospedale. Insomma un’immensa mole di lavoro sostenuta dai medici, in aggiunta alle attività quotidiane, non solo in ambulatorio, ma vaccinando a domicilio gli allettati e in Rsa".

"Un obiettivo di salute collettiva di grande valore – dicono gli assessori di Cantagallo Dimitri Becheri, di Vaiano Massimo Resti e di Vernio Antonella Ciolini – merito dell’impegno dei medici di famiglia, che è riuscito a fronteggiare anche i limiti all’accesso ai servizi sanitari per la popolazione anziana di molta parte del territorio, per esempio in alta Valbisenzio". Gli assessori fanno appello a chi ancora non si è vaccinato: "La prevenzione è molto importante per la propria salute".