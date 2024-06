Urta un’auto in sosta e poi scappa. Pizzicato grazie alle telecamere

Caffè amaro per una donna che qualche giorno fa, uscendo da un noto bar di via Labriola a Santorezzo, ha trovato la propria auto danneggiata. Immediata la segnalazione alla polizia municipale di Montemurlo che si è subito attivata ed ha inviato una pattuglia sul posto.

Gli agenti, grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno visionato i filmati ed hanno individuato un veicolo di colore rosso che, uscendo dal parcheggio, urtava l’auto in sosta della donna e proseguiva la corsa senza fermarsi, arrivando addirittura, nell’impatto, a spostare il mezzo che, a sua volta, danneggiava un’altra auto parcheggiata li vicino. L’uomo, alla guida dell’auto, dopo una breve sosta iniziale, probabilmente pensando che nessuno l’avesse notato, è ripartito senza lasciare le proprie generalità e chiamare le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. I filmati di video sorveglianza hanno evidenziato infatti che il mezzo ripartiva e si dirigeva in direzione di via Labriola. Sono quindi partite le indagini che si sono avvalse delle telecamere del sistema ’Watchdog’, installate dal Comune di Montemurlo, per il monitoraggio e la rilevazione targhe dei veicoli in ingresso e in uscita dal territorio comunale. In poco tempo gli agenti sono riusciti ad individuare il responsabile del danneggiamento che, una volta giunto a casa, ha cercato di mascherare i danni alla carrozzeria della propria autovettura in modo artigianale. La polizia municipale ha elevato all’uomo due verbali: uno per perdita di controllo del mezzo e l’altro perché non ha lasciato le proprie generalità in un incidente senza feriti. Le telecamere, installate ai varchi d’ingresso e uscita alla città, sono collegate al terminale della centrale operativa della polizia municipale e dei carabinieri della tenenza di Montemurlo; tutte le acquisizioni vengono salvate nella banca dati. Un sistema utilissimo per monitorare in qualsiasi momento i veicoli coinvolti in incidenti.

Il sistema infatti ha permesso anche di risalire, sempre qualche giorno fa, all’autore del danneggiamento allo spartitraffico di via Fratelli Rosselli, tra la via Rubicone e via Carducci. Alcuni operai, impegnati nel rifacimento della segnaletica orizzontale, avevano notato un veicolo che urtava il palo presente sullo spartitraffico e poi si dileguava senza fermarsi. Grazie alle testimonianze degli operai, che hanno fornito modello e colore dell’auto, per la polizia municipale è stato un gioco da ragazzi risalire al proprietario del mezzo e contestargli il danneggiamento.