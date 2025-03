Unione ciechi e dottor Lenzetti. Visite gratis in piazza del Comune

La prevenzione scende in piazza. In occasione della settimana mondiale del glaucoma in programma dal 9 ale 15 marzo, la sezione pratese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con il patrocinio del Comune di Prato, ha organizzato per oggi una giornata straordinaria di visite. Per tutto il pomeriggio, l’associazione sarà presente in piazza del Comune con un camper oftalmico attrezzato: a bordo ci sarà il dottore Ivo Lenzetti, per effettuare visite oculistiche gratuite alla cittadinanza.

Si tratta di una importante iniziativa promossa dalla Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, considerata la necessità di informare la popolazione e richiamare l’attenzione sui gravi rischi della patologia, e la grande utilità dei controlli oculistici preventivi gratuiti per identificare precocemente i segni della patologia. Basterà recarsi in piazza per poter effettuare il controllo medico.