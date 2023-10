"Unici e accoglienti a Prato": convegno e premiazione all'Opera Santa Rita

"Unici e accoglienti" è il tema del convegno organizzato dal comitato provinciale di Prato per l’Unicef presieduto da Laura Badiani (nella foto). I lavori si terrano domenica 15 ottobre nel palazzo comunale . Dopo i saluti del sindaco e degli assessori, alle 10 interverrà Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia con una testimonianza diretta delle realtà della Turchia; seguirà in collegamento dalla Siria l’intervento del nunzio apostolico cardinale Mario Zenari. A seguire, il pedagogista Roberto Seghi Rospigliosi e Cliò Gakis, esperta in governance e diritto migratorio internazionale, entrambi giudici onorari del Tribunale di Firenze. Per partecipare: comitato.prato@unicef.it; 057427013. Alle 12.40 nel chiostro di San Domenico pranzo solidale. Al termine premiazione dei comitati, delle associazioni e dei ragazzi della Fondazione Opera Santa Rita. Le iniziative sono programmate nell’ambito della dodicesima edizione della mostra mercato dedicata al cioccolato artigianale "Un Prato di cioccolato" in cartellone al 13 al 15 ottobre in piazza Duomo.