Unicef, tante iniziative per aiutare i bambini aspettando il Natale

Novembre e dicembre ricchissimi di iniziative per il comitato Unicef Prato presieduto da Laura Badiani a sostegno di progetti in favore dei bambini. Primo appuntamento venerdì 8 novembre dalle 12 alle 16 con l’allestimento di un mercatino al Centro Pecci in collaborazione con Si-Po, l’Istituto culturale tedesco con sede in città. Si prosegue venerdì 22 novembre alle 21 al teatro del convitto Cicognini con una serata musicale di beneficenza accompagnata da coro di piccoli per celebrare la Giornata dei diritti dei bambini (20 novembre) che coincide con la firma della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sarà proiettato il cortometraggio/docufilm "Milk Teeth – Essere bambine in Afghanistan" di Alessandra Mastronardi, ambasciatrice di Unicef. Dal 30 novembre al 21 dicembre apertura straordinaria della sede del comitato Unicef in via Luigi Borgioli, 42 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 per conoscere l’associazione e acquistare regalini per le prossime festività. Domenica 8 e sabato 14 dicembre all’Omnia Center in via delle Pleiadi mercatino natalizio con le pigotte e gadget. Per informazioni: tele.0574-27013; [email protected];www.facebook.com/comitato.Unicef.