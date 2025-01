Un’altra casa svaligiata . Sale l’allarme furti a Poggio: "Gruppo Fb per difenderci"

L’ennesimo furto in casa nella zona di Santa Cristina a Poggio a Caiano. E’ quello che è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. Quando i proprietari sono rincasati hanno trovato l’amara sorpresa: la casa era stata completamente messa a soqquadro e svaligiata. Un episodio che ha fatto salire la rabbia dei residenti che adesso stanno pensando di unirsi e creare un gruppo di controllo di vicinato per provare a mettere un freno alle continue scorribande del ladri nelle case e dei vandali sulle auto in sosta. "Non dico di farsi giustizia da soli – scrivono sulla pagina Facebook ’Aria nuova a Poggio a Caiano’ che conta 1920 iscritti – ma almeno di iniziare a organizzarci per aiutare le autorità e le forze dell’ordine. Questo è sempre stato un paese tranquillo e, penso, che ognuno debba essere libero di andare a farsi una passeggiata con la propria famiglia, anche di sera, e portare i propri figli ai giardini senza aver paura di essere aggredito o derubato".

Appena una settimana fa, un altro episodio violento è avvenuto in piazza IV Novembre a Seano, sempre nei Comuni Medicei, quando un residente è stato picchiato da un giovane che gli ha rotto il setto nasale con una testata. Una serie di casi inquietanti che hanno fatto alzare il livello di attenzione degli abitanti dei Comuni Medicei che adesso chiedono maggiore sicurezza.

"Abbiamo creato un gruppo su messanger – scrivono sempre sulla pagina Fb ’Aria nuova a Poggio a Caiano’ – per far sì che ognuno possa esprimere le proprie idee e passo dopo passo organizzare un incontro. Non lasciamo che il nostro caro paese finisca in mano a dei balordi", concludono sul gruppo.