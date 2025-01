Un'accademia per formare le rammendine: Controlnet protagonista nel tramandare il know how

Prato, 29 gennaio 2025 - Un'accademia aziendale per formare nuove rammendine da inserire all'interno del distretto tessile ed assicurare così il necessario ricambio generazionale. E' il progetto ormai da tempo portato avanti da Controlnet, che si va sempre di più consolidando. Controlnet conta 190 dipendenti, con sede in via Sornianese, specializzata da oltre trent'anni nella certificazione di qualità e nel servizio a 360 gradi di controllo tessile, partendo dall'analisi della prima pezza subito dopo la tessitura, passando per eventuali interventi di rammendo, fino al monitoraggio dell'avanzamento della produzione in rifinizione, alla certificazione di qualità in modo da procedere senza indugio alla confezione.

L'idea dell'Academy è nata dalla necessità di non vedere sparire dal distretto la figura delle rammendine, professione sempre più ricercata sul territorio ma altrettanto difficile da trovare. Così Controlnet, i cui dipendenti sono presenti in tutte le rifinizioni del territorio ed anche in alcuni lanifici del distretto, da tempo ha deciso di avviare un'attività di academy e formazione interna, con possibilità di assunzione in tirocinio ed apprendistato. Un percorso che anche nel 2024 ha portato a formare diverse nuove rammendatrici. “Parliamo di una professione molto ricercata – spiegano Roberto Fabbri, amministratore di Controlnet, ed Elena Nunziati, responsabile commerciale dell'azienda -, ma che richiede grande attenzione, competenze ed una formazione specifica. Elementi che Roberto Fabbri e il figlio Massimiliano hanno spinto ad aprire un importante laboratorio di formazione per rispondere al meglio alle richieste del distretto e più in generale del mercato. Si tratta di un apprendistato che dura cinque anni, ma che poi ha ottime previsioni di assunzione a tempo indeterminato”.

A fare da docenti all'interno dell'Academy di Controlnet sono le stesse Responsabili dell'azienda che si mettono a disposizione per diffondere il loro know how, con grande soddisfazione per il successo del loro insegnamento messo in opera. Di fatto siamo di fronte ad una formazione molto pratica, che avviene direttamente sul campo, e che consente alla future rammendine di acquisire la manualità fondamentale per imparare più velocemente il mestiere. “Questo è un tipo di formazione costoso per l'azienda – prosegue Fabbri -, e che invece dovrebbe essere sostenuto dalle istituzioni pubbliche, con finanziamenti mirati specifici. Anche perché questi corsi aiutano sia il tessuto sociale che quello imprenditoriale”.

A seguire i corsi di formazione di Controlnet sono sia giovani che vogliono entrare nel mercato del lavoro, che persone più adulte che per anni hanno portato avanti un'altra professione e che adesso si reinventano con tanta voglia di tornare a lavorare. “I nostri corsi pratici – conclude Fabbri -, non si fermano nemmeno nei periodi in cui c'è minore produzione. Perché abbiamo allestito uno spazio aziendale adibito esclusivamente ad insegnare il mestiere su piccoli campioni. Tutta questa formazione ci consente di essere sul mercato con un'offerta di alto livello, che ci porta in ogni fase tessile a sapere come evidenziare i processi da migliorare. Non solo. Quando i tessuti arrivano alla certificazione e presentano difetti, riusciamo molto spesso a recuperarli, tra l'altro in brevissimo tempo, riducendo al minimo gli sprechi. Inoltre lavoriamo costantemente sull'innovazione ed in tal senso stiamo portando avanti un progetto di ricerca con l'Università di Firenze sull'intelligenza artificiale”. Per candidature ai corsi di rammendine mandare una mail all'indirizzo: [email protected].