Una nuova bretella per il Macrolotto 2. Aprirà lunedì alle 9

Migliora dalla prossima settimana la viabilità nel Macrolotto 2.

Da lunedì 10 marzo, alle 9, sarà aperta alla circolazione la nuova strada di collegamento tra viale Berlinguer e via delle Fonti-via Sabadell.

Si tratta della nuova bretella che dalla rotatoria con via Bruges metterà in comunicazione la parte più nuova del Macrolotto 2 con le aziende che si affacciano su via Fonda di Mezzana e viale Aldo Moro senza dover attraversare il ponte Giovanni Paolo II e il cavalcavia di via delle Fonti.

Questo significa un notevole risparmio nei tempi di percorrenza sia per le autombili sia per i mezzi dei corrieri che quotidianamente raggiungono il Macrolotto 2, da Prato o da Firenze, dove hanno sede molte aziende.