Una marea di colf e badanti straniere. Nella provincia pratese tanti asiatici nelle case

In Toscana i lavoratori domestici regolarmente assunti nel 2023 sono 73.709 (dati Inps), in gran parte stranieri, 71,2% contro 28,8%, con le badanti che prevalgono sulle colf, rispettivamente 58,1%, e 41,9%. In calo datori di lavoro, pari a 78.891 (diminuiti del 5,4% rispetto al 2022); nel 2023 le famiglie toscane hanno speso 713 milioni di euro con un esborso medio annuo di 9.040 euro, in calo del 5,4% sull’anno precedente. 561 milioni riguardano la retribuzione, 110 i contributi totali e 42 il Tfr. Sono alcuni dei dati che emergono dal sesto rapporto annuale sul lavoro domestico promosso da Domina, associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico. A livello provinciale Firenze detiene il primato per la presenza di colf (35,6%) e di badanti (30,6%) mentre in provincia di Prato si registra una forte presenza di asiatici tra i domestici.