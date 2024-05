Un Prato di libri, oggi la festa finale

Oggi festa conclusiva del festival Un Prato di libri, che si terrà dalle 16.30 negli spazi di Palazzo Banci Buonamici anziché al Castello a causa delle previsioni meteo avverse, con ingresso libero. In programma lo spettacolo La Musicastrocca di Massimiliano Maiucchi: clown, giocoliere e cantastorie, oltre che autore di filastrocche e canzoni, coinvolgerà i presenti in un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime e le note, rivolto ai bambini dei nidi e della scuola dell’infanzia e primaria. Libroni pop-up, scenette comiche e pupazzi accompagnano le canzoni e i bambini saranno chiamati più volte a partecipare, attraverso domande, drammatizzazioni coreografiche e cori. Previsto, come ormai da tradizione, anche lo scambio del libro impacchettato. Il funzionamento è semplice: ognuno porta il proprio libro preferito impacchettato da scambiare con gli altri. Durante la festa, che si concluderà alle 18.30, sarà inoltre distribuito il 48° numero della rivista Naturart, edita da Giorgio Tesi Group. L’invito degli organizzatori, cioè gli instancabili volontari anima del festival, a chi parteciperà alla festa, è di vestirsi di verde, per celebrare tutti insieme un Prato di libri. Info via whatsApp al 335 5283717. Un Prato di libri è organizzato dall’associazione Il Geranio Aps, con il sostegno dei Comuni pratesi, di Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio e altri partner.