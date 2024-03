Un Prato di libri. Letture nel segno della creatività

È quel momento dell’anno in cui i riflettori sono tutti accesi per un compagno di viaggio davvero speciale: il libro per bambini e ragazzi, pieno di storie e meraviglie. Pagine che spiccano il volo fuori e dentro le scuole per atterrare in città e in provincia, come gli aquiloni cui s’ispira quest’anno il festival "un Prato di libri", organizzato dall’associazione Il Geranio Aps. Edizione numero dodici per il festival che quest’anno ha come tema "Se ti dicessi aquiloni" su cui si stanno sfidando tante scuole del territorio nel segno della creatività: dal 2 al 14 aprile tutti i lavori coloreranno gli spazi di palazzo Banci Buonamici e i più significativi saranno premiati il 13 aprile al Politeama.

Quasi due settimane di letture animate, incontri con gli autori, laboratori, spettacoli e mostre che spargeranno i semi della lettura nelle giovani generazioni con un calendario ricco di eventi. Ma questo è solo il momento clou del festival capitanato da Giulia Maria Benelli che, grazie al sostegno di Regione, i sette Comuni del territorio, Provincia e Fondazione Cassa di Risparmio, si sviluppa nell’arco di tutto l’anno e registra numeri in crescita: oltre 14mila studenti hanno incontrato 30 scrittori, oltre 400 incontri con gli autori negli istituti dai nidi alle superiori (il coinvolgimento dei nidi è la novità di quest’anno), 75 eventi aperti a grandi e piccini. E a proposito di eventi, l’ospite più atteso del festival è il ‘prof youtuber’ Enrico Galiano che venerdì 12 aprile porterà sul palco del Politeama la lezione – spettacolo "Il mostro ha paura" sui temi del bullismo e cyberbullismo (alle 20.30 per le scuole e alle 21 per tutti). Un weekend tutto di teatro: sabato 13 aprile il sipario si aprirà per il duo Cuccurullo-Razzini, in scena con "Se fossi te non sarei me" e, domenica 14 aprile, per il musical "School of rock" della scuola media Don Bosco (alle 18 tutti e due gli appuntamenti). "Portiamo gli scrittori su e giù per tutto il territorio, da Poggio alla Malva a Montepiano, in un tour de force che ci vede impegnati con passione – racconta la direttrice Benelli - Le volontarie e i volontari chiedono una continuità per questo progetto che dovrebbe essere della città: è fondamentale un ricambio generazionale". Torneranno le ‘notti bianche’” in compagnia del raccontastorie Sergio Guastini.

Maria Lardara