"Un Prato di cioccolato". E la tavoletta da guinness

Arrivano a Prato giorni dolcissimi. C’è infatti la13ª edizione di "Un Prato di cioccolato", la festa del cioccolato artigianale fino a domenica in piazza Duomo. Ieri l’inaugurazione con l’assessora alle Attività Produttive Benedetta Squittieri, l’assessore al Centro storico Diego Blasi, Giancarlo Maestrone di Chocomoments, che organizza la manifestazione, i rappresentanti delle associazioni di categoria (Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Unione Prato Imprese) e gli studenti del Datini. Gli stand sono sempre aperti: oggi e domani dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 20. Non solo degustazioni, ma tanti show cooking, aperitivi dolci e salati e degustazioni a tema cioccolato. Oggi alle 12 lo show cooking a cura di "Le Garage Bistrot" che per l’occasione realizzerà il piatto "E sulle tue labbra diventerò principe" – Pescatrice aromatizzata con spezie e cioccolato bianco. Oggi e domani saranno invece gli studenti del Datini a dare il via alle danze realizzando in prima persona diversi show cooking. Per i più piccoli c’è il laboratorio Choco baby aperto tutti i giorni dalle 15,30 alle 17,30 (costo 7 euro). Per gli adulti invece sabato e domenica alle 10 c’è il corso base di lavorazione del cioccolato (costo 30 euro con prenotazione obbligatoria, mail [email protected]). E poi un goloso torneo di scacchi - domani alle 15 - con il Circolo pratese degli Scacchi: la scacchiera sarà di cioccolata. Spazio anche alle esibizioni come quella della scuola danza Diablo Latino International (oggi alle 20) e il ballo ottocentesco "Cioccolato fondente in danza" a cura della società di danza Prato Aps (domani alle 20). Sabato alle 18 la Tavoletta da guinness: verrà realizzata live in Piazza Duomo una maxi tavoletta di cioccolato da 42 metri arricchita con i Biscotti di Prato (in collaborazione con Pasticceria Peruzzi e Premiata Fabbrica di Biscotti Antonio Mattei). A seguire una degustazione ad offerta: il ricavato andrà all’Unicef. La serata "Notte fondente in centro storico" proseguirà con musica live e i musei di Palazzo Pretorio, Opera del Duomo e del Tessuto aperti dalle 21 alle 23 a ingresso ridotto. Ingresso ad offerta libera invece al Museo casa Francesco Datini. Domenica alle 18 – il Choco aperitivo con l’enoteca Wine Code.