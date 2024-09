Un po’ di musica del fine settimana. Aspettando Nada e Vecchioni

Conclusi i concerti in piazza Duomo e in attesa delle ultime due date di Prato è spettacolo la prossima settimana a Villa Guicciardini (Nada e i Perturbazione con la Buona Novella di De Andrè mercoledì e Roberto Vecchioni giovedì), anche questo weekend non mancherà la musica in città. Oggi alle 18.30 il concerto di Tricarico nella suggestiva cornice della terrazza di Palazzo Pretorio: i biglietti sono esauriti. Il concerto del noto cantautore prende il titolo dal singolo Faccio di Tutto, prodotto dal pratese Franco Godi. Continua oggi e domani il Santa Valvola Fest 2024, la tre giorni di musica indipendente organizzata dall’etichetta Santa Valvola Records con la collaborazoone del Cencio’s Club nello spazio Orto Sonoro di via Spina a Tobbiana, con la partecipazione di molti gruppi lontani dal mainstream. Oggi dalle 18 sul palco ci saranno Cool Sorcery, Eucaristia, Kokadame, Madness At Home, All The Others e The Dream, che si esibiranno prima della Festa Cencio’s con la selezione firmata da Pippo Dj. Domani, sempre dalle 18, saranno protagonisti Disquieted By, Astral Projection Class, Brenso, 7 On Cube, Bozoo, Veltro & Röen e, a chiusura della tre giorni, Kross&, Jant by Spiteful Skillz Crew. I concerti sono a ingresso libero e in caso di pioggia si terranno negli spazi al coperto. Tutte le informazioni sul sito Santa Valvola Records oppure [email protected]

E a proposito di musica indipendente, è stata invece rinviata vista l’incertezza sul meteo la serata prevista domani al Giardino Buonamici per la presentazione di Capanno Dischi, la nuova etichetta discografica indipendente pratese. L’appuntamento è stato spostato a venerdì 20 settembre, sempre dalle 21 in Giardino Buonamici e ci sarà anche il lancio di Aurelia, primo EP targato Capanno Dischi, del gruppo toscano Mario Mario, a seguire il live della band.

Capanno Dischi realizzerà produzioni discografiche in presa diretta, affiancate da video live-session, cioè riprese in cui i gruppi musicali vengono registrati mentre eseguono il brano suonando insieme dal vivo. L’obiettivo è incidere e produrre gruppi e artisti per come sono e per come suonano, rinunciando a quegli artifici digitali che rendono sempre difficile, nel mercato discografico di oggi, capire fino in fondo l’effettiva qualità dell’artista.