Un minuto di silenzio su tutti i campi

Saranno in tantissimi oggi a dare l’ultimo saluto ad Andrea Toccafondi, imprenditore e super presidente dell’Ac Prato. I funerali si terranno alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Pietà.

La Figc toscana ha disposto grazie alla sensibilità del vicepresidente Massimo Taiti che tutte la gare di calcio nella provincia pratese e in tutte le categorie osservino un minuto di raccoglimento. Un modo per rappresentare l’importanza che Toccafondi ha avuto nel mondo delle società calcistiche cercando sempre di portare in alto i colori della città.

Tanti gli attestati di stima in questi giorni e i ricordi degli amici. E molti di loro saranno oggi alla Pietà per ricordarlo ancora.