Un defibrillatore per la Misericordia

Nei prossimi giorni verrà installato un defibrillatore all’interno delle cappelle del commiato della Misericordia di Prato in via Convenevole. A donarlo è stata la famiglia Turchi in memoria di Ubaldo, scomparso il 7 agosto 2023. Nei mesi scorsi il personale dei servizi funebri della Misericordia ha svolto un corso Blsd di tecniche di rianimazione e uso defibrillatore in modo da acquisire le competenze necessarie in caso di utilizzo dello strumento.

Il defibrillatore è stato consegnato nella mani del responsabile dei servizi funebri Simone Gori, che ha fatto da tramite con i donatori. "Siamo grati alla famiglia Turchi per questa donazione – dice Carlo Scardazzi, provveditore dell’Arciconfraternita di Prato – tra gli impegni della Misericordia c’è quello di rendere sicuri tutti i propri ambienti e le cappelle del commiato sono un luogo molto frequentato dalle tante persone che si recano a portare un saluto ai defunti. Ringraziamo i familiari di Ubaldo Turchi per la vicinanza e la generosità espressa nei confronti della Misericordia".