Ultimi giorni per la raccolta firme. Ufficio elettorale: aperture speciali. La mappa delle 17 liste annunciate

Ultimi giorni per la raccolta delle firme a sostegno delle liste. Le sottoscrizioni con tutti gli adempimenti di legge possono essere depositate nelle segreterie dei vari Comuni dalle 8 alle 20 di venerdì e dalle 8 alle 12 di sabato. In questi orari è anche garantita l’apertura dell’ufficio elettorale per il rilascio delle certificazioni; lo stesso ufficio avrà un’apertura straordinaria anche oggi dalle 14 alle 17. I candidati sindaci annunciati ufficialmente sono per ora otto, le liste in teoria 17. I candidati al ruolo di primo cittadino sono al momento in ordine alfabetico e partendo dalle donne Paola Battaglieri per Alternativa Beni Comuni, Ilaria Bugetti per il centrosinistra, Simona Casadei del Partito animalista, Leonardo Bisori con Cristiani uniti per Prato, Fulvio Castellani per il Partito comunista, Gianni Cenni per il centrodestra, Mario Daneri per Prato merita (Italia Viva, Azione, Psi e Libdem) e Jonathan Targetti per la lista civica Targettopoli. Le firme in una città di quasi 200mila residenti come Prato devono essere come minimo 350, ma l’esperienza insegna che la soglia di sicurezza sia almeno di 400, per scongiurare il rischio di possibili irregolarità.

Ogni lista può avere da un minimo di 21 a un massimo di 32 candidati. Ilaria Bugetti, candidata del centrosinistra, dovrebbe essere sostenuta da sei liste: il Pd, la lista civica Bugetti La forza del noi, la lista riformista Questa è Prato, il Movimento 5 stelle, Sinistra Unita (Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra civica ecologista e Socialismo XXI) e +Europa. Gianni Cenni ne avrà invece cinque: oltre alla lista civica che porta il suo nome ci saranno Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la lista Silli con Prato. Gli altri sei candidati avranno una lista ciascuno. Se tutte le 17 liste passeranno al vaglio della commissione elettorale i candidati al consiglio comunale saranno più di 500 per 32 posti in palio.