Tv Prato va a canestro. L’emittente di Lo Conte in sinergia con Pistoia: "Allarghiamo i confini"

Tv Prato sarà la televisione ufficiale dell’Estra Pistoia Basket. L’emittente della nostra città ha messo a segno un colpo importante dal punto di vista della sua visibilità prendendo il posto di Tvl che da sempre seguiva le vicende di quella che è l’unica squadra toscana militante nella massima serie, ma al tempo stesso con questa sua operazione è finita al centro delle polemiche sollevate da quei pratesi, sportivi e non, per i quali da Musciattino in avanti pronunciare il nome di Pistoia è come per il diavolo l’essere cosparso di acqua santa.

Ma come si sottolinea da più parti, il campanile stavolta non c’entra nulla, e poi il basket non è il calcio, dove la rivalità fra Prato e Pistoiese è una delle più accese nel panorama nazionale. A ribadire questo concetto è anche una delle voci più importanti del panorama giornalistico sportivo cittadino, Stefano Chini, che oltre ad essere l’addetto stampa dei Dragons, la massima espressione del basket in città (e lo è stato in passato anche della Polistrade che negli anni Novanta sfiorò la serie B), è anche lo storico cronista del Prato Calcio.

"Sui social ho letto di alcuni che si chiedono perché Tv Prato abbia fatto questo accordo con Pistoia Basket – afferma Chini –. Bene, a questi vorrei ricordare che Prato nella pallacanestro è da sempre molto legata a Pistoia. Ci sono stati giocatori e tifosi che hanno fatto la storia di quella società e che ancora oggi il basket pratese ha un legame molto forte con quello pistoiese. La pallacanestro più in generale va al di là dei confini geografici ed a proposito di questo voglio ricordare che anche il Siena dei tempi d’oro era seguito da una televisione fiorentina così come le partite del Montecatini Basket vennero trasmesse anni fa da un’altra emittente pratese. Detto tutto ciò, però, mi piacerebbe intanto vedere coloro che criticano questa operazione a fare il tifo per i Dragons, a partire da sabato quando alla palestra Toscanini ci sarà il match di Coppa Toscana con il Pontedera". Sulla stessa lunghezza d’onda è sintonizzato (è proprio il caso di dirlo…) anche l’imprenditore Manuele Lo Conte, socio di Opefin, la finanziaria che fa capo alla Diocesi di Prato e che detiene il 100% delle quote di TV Prato, il quale spiega così il senso dell’operazione messa a segno dalla sua emittente.

"Nella pallacanestro c’è sempre stato un legame importante tra Pistoia e Prato, che va al di là del campanilismo tra le due città – dice –, basti pensare ai diversi giocatori pratesi che hanno vestito la maglia del Pistoia: Daniele Giorgi, Vittorio Giunti, Cristiano Carlesi e altri ancora. E poi come non ricordare i tanti pratesi che da sempre vanno ad assistere alle partite del Pistoia che attualmente è l’unica squadra toscana a militare in LBA, la massima serie del basket italiano". "Pertanto essere diventata l’official TV di Estra Pistoia Basket – prosegue Lo Conte – è per noi motivo di grande soddisfazione. L’accordo raggiunto con la società biancorossa si inquadra in un più ampio piano di rilancio e potenziamento della nostra emittente televisiva, che continuerà ad essere un punto di riferimento per la città di Prato, ma che al contempo vuole allargare i propri confini soprattutto in ambito sportivo. Del resto già da anni siamo la tv di riferimento del calcio dilettanti toscano grazie alla trasmissione ‘Il gioco è fatto’. E vorremmo costruire qualcosa di simile anche per il basket toscano. Partiamo dalla vetta con Estra Pistoia Basket, con l’intento poi di dar voce e spazio anche alle altre realtà cestistiche del territorio". Ricordiamo che Lo Conte, fra l’altro, con la sua azienda Lo Conte Edile Costruzioni è anche main sponsor del Pistoia Basket insieme a Estra, guarda caso un’altra realtà che adesso ha connotazione ultraregionale ma che ha mosso i suoi primi, fondamentali, passi da Prato.

Insomma, un Pistoia Basket a forte connotazione pratese non solo per l’origine della televisione che ne seguirà le sorti in questa stagione ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. E a quindi la domanda non può che sorgere spontanea: perché investire nel grande sport a Pistoia e non a Prato? Ma questa è tutta un’altra – annosa – storia.

Massimiliano Martini