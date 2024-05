"Tutti Nuti". Presentazione al cinema Eden

Si terrà stasera al cinema Eden la presentazione del libro "Tutti Nuti" di Giovanni Nuti e Fabiana D’Urso. L’appuntamento è a partire dalle 21 nella sala di via Cairoli: ci saranno lo stesso Giovanni Nuti, Fabiana d’Urso e la banda del circolo di Narnali. Continuano dunque le iniziative per ricordare Francesco Nuti, a quasi un anno dalla morte. In tutto il mese di maggio si è svolta la rassegna "Buon compleanno Francesco", ideata e condotta da Federico Berti e realizzata dal Comune di Prato in collaborazione con la Casa del Cinema. Finora ci sono stati quattro appuntamenti, mentre l’ultimo ci sarà il 14 giugno al Castello dell’Imperatore con la proiezione del film "Il Signor Quindicipalle".