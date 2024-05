Tutti gli appuntamenti dei candidati a sindaco

Proseguono gli incontri sul territorio dei candidati alle amministrative, con un fitto calendario su tutto il territorio dei tre Comuni valbisentini. Silvano Agostinelli, che corre al municipio di Vaiano con Vaiano per noi, inaugura stasera alle 18 il comitato elettorale (Via Fratelli Rosselli, di fronte alla Misericordia) e presenta i candidati al consiglio comunale. Il 28 maggio alle 18.30 sarà alla pizzeria "Era Ora", a La Tignamica per la presentazione del programma, il 30 maggio alle 18.30 incontrerà i cittadini di Schignano in via Bertini 27. Primo Bosi (Civici e democratici per Vaiano), sarà domani alle 19 alla sede del comitato elettorale in via Braga 129, mentre sabato alle 18 sarà al circolo Arci di Schignano. Incontri con la cittadinanza anche per Emanuela Paci e la sua lista Vaianesi: il 28 alle 18.30 saranno ai giardini di Le Fornaci per incontrare i residenti a Sofignano, il 30 maggio alla sede del comitato elettorale (all’ex Sottovoce) alle 21 con le pillole di programma e sempre in sede il 31 incontreranno i giovani. Francesca Vivarelli di Cambiare insieme per Vaiano sarà stasera e domani alla Casa del Popolo di Vaiano, sempre alle 21, per due appuntamenti: stasera incontro con Danilo Conte autore del libro "Per giusta causa" (previsto un intervento collettivo di fabbrica lavoratori ex Gkn); domani presentazione del programma.

A Vernio, Marco Ciani e i candidati di Rilanciamo Vernio incontrano i cittadini de Le Confina e Montecuccoli stasera alle 18 (bar alimentari Paola) e quelli di Mercatale e Poggiole, sabato, alle 18, alla sede del comitato elettorale (ex Banca Toscana a Mercatale). Marco Curcio, di Centrodestra per Vernio, sarà stasera a Sasseta (trattoria La Vecchia Spugna), domani allo Chalet di Montepiano, domenica al circolo Arci di Sant’Ippolito, lunedì al circolo Arci di Terrigoli. Insieme per Vernio, con alla guida Maria Lucarini, incontra i cittadini sul tema della scuola stasera alle 21 al comitato elettorale (via del Lastrone 1 a Mercatale). Per quel che riguarda Cantagallo, Guglielmo Bongiorno e la lista Cantagallo destinazione futuro saranno stasera alle 18 ai giardini di Usella mentre domenica in diverse frazioni. Lorenzo Santi e i candidati di Ripartiamo Cantagallo saranno alla Misericordia di Luicciana domani sera alle 21.

Claudia Iozzelli