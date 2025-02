Tutti alla scoperta della storia del tessile

Al MuMat si scopre la suggestiva storia della tradizione tessile pratese giocando e sperimentando la filiera del tessuto. Sono già oltre 500 i bambini e i ragazzi che hanno visitato il museo di Vernio da novembre 2024 ad oggi, accompagnati dalla Fondazione CDSE a cui è affidato il coordinamento scientifico della struttura.

La Fondazione Cdse programma e segue le attività delle scuole e degli studenti, che vanno dai 6 ai 19 anni, accompagnandoli nella visita agli spazi ex industriali della fabbrica Meucci, oggi Museo delle macchine tessili. "La tradizione tessile della Val di Bisenzio è una parte importante della nostra storia che dentro al Mumat si respira attraverso i manufatti e il fascino dei macchinari – commenta la sindaca di Vernio Maria Lucarini – e una delle funzioni più importanti del nostro museo è proprio quella di trasmettere alle nuove generazioni il senso di una storia economica e sociale che è parte integrante della nostra cultura".

"Bambini e ragazzi al Mumat hanno seguito visite didattiche e laboratori, passeggiate alla scoperta dei manufatti idraulici e dell’ancestrale rapporto tra opifici tessili e fiume, visite dal taglio tecnologico per approfondire la funzione degli antichi macchinari presenti al Mumat nella complicata e interessante filiera del tessile cardato", aggiunge Luisa Ciardi, storica e archeologa industriale del CDSE.

Per i più piccoli, oltre la visita al museo, sono stati pensati laboratori tessili di riciclo creativo con l’artista Francesca Bernini, per toccare con mano e riconoscere le diverse fibre tessili, o per introdurli all’arte dell’intreccio con piccoli telai di riciclo o, ancora, per far loro sperimentare il lavoro del “cenciaiolo per un giorno”.