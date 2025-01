Tutti al cinema: il cartellone di oggi

Giorni ancora di vacanza per tanti e tanti film da vedere al cinema: ecco il cartellone di oggi. Al Cinema Eden di via Cairoli quattro titoli sul grande schermo; il primo è Maria, il film diretto da Pablo Larraín che ripercorre gli ultimi anni di vita di Maria Callas, interpretata da una strepitosa Angelina Jolie (foto) alle 16. 18.15 e 21; c’è poi Diamanti di Ferzan Ozpetek con Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Jasmine Trinca, Kasia Smutniak, Mara Venier, Stefano Accorsi e Luca Barbarossa (16, 18.15 e 20.45); Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi (16, 18) e Conclave con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini (16, 18.30 e 21). Al Cinema Terminale oggi ci sono Una notte a New York con Dakota Johnson e Sean Penn alle 18.30 e Better Man, l’atteso biopic sulla vita e la carriera di Robbie Williams, raccontata dal regista visionario Michael Gracey alle 21. Al Garibaldi Milleventi c’è invece Fiore mio di Paolo Cognetti alle 20.30. Il cinema Pecci propone Le occasioni dell’amore con Guillame Canet e Alba Rohrwacher alle 19 e in prima visione Tofu in Japan La ricetta segreta del signor Takano, con proiezioni alle 16,45 in versione originale con sottotititoli e alle 21.15 in italiano. Infine, al cinema Ambra di Poggio a Caiano c’è Cortina Express alle 21.30.