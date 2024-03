Tutti a teatro. Da Ibsen a Quasi amici

Due appuntamenti per la domenica a teatro. Al Metastasio alle 16.30 ultima replica per La casa dei Rosmer: Elena Bucci e Marco Sgrosso rileggono uno dei drammi più significativi di Ibsen, in una coproduzione del Metastasio. Il turbolento interno ibseniano, l’austera Casa Rosmer, è la dimora di una famiglia che vanta una centenaria genealogia di uomini di valore vissuti secondo i valori della tradizione. Il discendente Johannes Rosmer, ex pastore vedovo, vuole affrancarsi da questo passato. Ritenuta responsabile di questa inversione di tendenza è Rebekka West, la governante rimasta nella casa anche dopo il misterioso suicidio della moglie di Rosmer. Al Politeama alle 16 Quasi Amici: Massimo Ghini e Paolo Ruffini portano in scena la trasposizione teatrale del film francese di grande successo. Lo spettacolo di Alberto Ferrari racconta la nascita di un’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che troveranno insieme il modo di cambiare le proprie vite e di aiutarsi reciprocamente. La pièce sta conquistando i teatri di tutta Italia, grazie alla bravura di Ruffini e di Ghini (foto) in scena "bloccato" su una sedia a rotelle. La storia stavolta è ambientata, in susseguirsi di battute e doppi sensi. Quasi amici tratta il tema della disabilità con ironia e raffinata irriverenza, giocando con il politicamente scorretto.