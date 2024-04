Tushe, l’ultimo scoglio è la Publiesse

Dopo un mese di sosta, la Gruppo AF Tushe Prato torna in campo per disputare la quarta giornata della seconda fase del campionato di serie A2 femminile e lo fa sul campo dell’avversaria più difficile del suo girone, la Publiesse Chiaravalle che nella classifica del raggruppamento di regular season ha preceduto le pratesi. Ora, al comando del gruppo F c’è la Gruppo AF Tushe, che ha vinto tutte le gare fin qui disputate, ma sono solo due i punti di vantaggio sulle avversarie che hanno già osservato il proprio turno di riposo, mentre le pratesi resteranno al palo nella quinta e ultima giornata di domenica prossima 28 aprile. Insomma, la partita che andrà in scena stasera (alle 21) a Chiaravalle sarà decisiva per la conquista del primo posto nel girone. Ecco la classifica: Gruppo AF Tushe Prato 6 punti; Chiaravalle 4; Camerano 2; Edilspi Mattroina e Marsala 0. Durante la sosta della A2, con la squadra Under 20, la Tushe è stata impegnata nella Youth League, in cui non è riuscita ad ottenere la qualificazione per il girone di finale.