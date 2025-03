Tuscae voces, le note del Rinascimento toscano

Domani sera a ingresso libero nella chiesa di San Domenico è in programma il concerto a ingresso libero "Musica del Rinascimento toscano, dalle laude spirituali alla musica di nova inventione" a cura di Ensemble Tuscae Voces e La Pifarescha, con la direzione di Elia Orlando. Tuscae Voces dal 2018 svolge un percorso di riscoperta musicale legata al territorio, incidendo anche due dischi di madrigale e musica sacra. Il fascino antico di quella musica non poteva mancare in occasione del Capodano, dedicato alle radici dell’identità toscana. L’Ensemble Pifaresca è composto da 8 cantanti e 5 musicisti con strumenti antichi. In programma la prima esecuzione assoluta della Laudi spirituali di Serafino Razzi e dei Mottetti di Biagio Pesciolini. Musica che al proprio tempo è stata apprezzata e pubblicata e di cui nel tempo si sono perse le tracce. Questo percorso di riscoperta pè portato avanti da Elia Orlando con Paolo Belli.