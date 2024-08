Tumulo di Montefortini. Sito etrusco da scoprire

Resta aperto ancora in agosto, nell’ultima settimana, fatta eccezione per sabato 31, da domani fino a venerdì 30, prevalentemente negli orari 8.30-13 e 13.30-17, ma non giovedì 29 aperto solo la mattina dalle 10 alle 13, il principesco tumulo etrusco di Montefortini, che potrà essere visitato anche sabato 24 agosto, ma limitatamente dalle 9.30 alle 12.30.

Il tumulo di Montefortini è il punto di riferimento essenziale per la conoscenza dello straordinario sviluppo culturale che investe il territorio di Carmignano nel periodo orientalizzante e costituisce uno dei più importanti monumenti archeologici della Toscana. La collinetta artificiale, alta oggi dodici metri, ospita due tombe etrusche.

La più antica, collocata al centro, è una tomba a tholos (camera a pianta circolare) con vestibolo rettangolare e cella circolare del diametro di oltre sette metri, con una mensola ricorrente prima dell’imposta della copertura a falsa cupola (640-630 A.C. circa).

Ma c’è di più: alcuni anni dopo la costruzione della tholos, a seguito di un crollo forse dovuto ad un forte sisma, venne realizzata l’adiacente tomba a camera rettangolare, con monumentale corridoio d’ingresso a cielo aperto in fondo al quale un grande portale consente l’accesso al vestibolo quadrangolare e quindi alla cella, con mensola ricorrente in corrispondenza della parte superiore delle pareti e copertura a lastroni aggettanti a falsa volta. L’ingresso è gratuito.