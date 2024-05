Al via il Trofeo Pampaloni: il Csl Prato Social Club ricorda lo storico dirigente

Prato, 9 maggio 2024 - “Una competizione giovanile alla quale partecipano squadre provenienti da tutta la Toscana, che si pone l'obiettivo di ricordare una figura “storica” sia per la nostra società che per il movimento calcistico pratese”. E' così che Iacopo Nappini e la dirigenza del CSL Prato Social Club hanno presentato la terza edizione del “Trofeo Pampaloni”, che prenderà il via domani alle 21 con la gara inaugurale fra i padroni di casa e la Zenith. E che si chiuderà dopo più di un mese di partite, con la finalissima del 22 giugno prossimo. Una rassegna calcistica che coinvolgerà gli “allievi B 2008”.

E che è dedicata alla memoria di Ferdinando Pampaloni, “storico” dirigente calcistico scomparso ormai tre anni fa. La formula del torneo prevede la suddivisione delle ventotto formazioni in lizza in sette gironi da quattro. Nel girone A si sfideranno CSL Prato Social Club, Zenith, Hitachi Pistoia e C.F. 2001, mentre Montemurlo, Lanciotto, Tavola e Sporting Arno sono stati inseriti nel girone B e Scandicci, Atletica Castello, Pietà 2004 e Mezzana comporranno il gruppo C. Il girone D sarà formato da Fortis Juventus, Olimpia Quarrata, Viaccia e Prato Nord, mentre Margine Coperta, Folgor Calenzano, La Querce e Limite e Capraia si cimenteranno nel girone E e nel girone F se la giocheranno Sestese, Grignano, Signa e Rinascita Doccia.

A chiudere, il girone G con Settignanese, Jolo, Maliseti Seano e Virtus Comeana. Tutte le partite si svolgeranno al Rossi di Santa Lucia: le vincenti di ogni gruppo, le seconde e le due migliori terze approderanno alla fase conclusiva della kermesse, mentre le restanti si giocheranno il “Trofeo Brunini”. Il conto alla rovescia può quindi cominciare.

G.F.