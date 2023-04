Trofeo Drifting per i 30 anni di Aci Lo spettacolo è fatto al volante

L’Aci Prato festeggia 30 anni con una serie di iniziative: il primo appuntamento è questo fine settimana con il Trofeo Drifting Città di Prato che vedrà impegnati i migliori piloti italiani di una disciplina motoristica riconosciuta dalla Federazione Internazionale e da Aci Sport, nata 30 anni fa in Giappone, poi sviluppatesi in America e circa 18 anni fa approdata anche in Italia. L’appuntamento è nell’area fiera di viale Marconi e i piloti saranno suddivisi in tre categorie: street open, pro2 e pro. Si parte domani alle 13 con le prove libere, alle 16 la gara di street Open alle 17 le qualifiche di pro 2 alle 18 di pro; domenica alle 9 esibizioni di drifting, alle 20.30 la gara di pro 2 e alle 14 di pro (ingresso libero per il pubblico). "Il drifting prevede l’esibizione di vetture a trazione posteriore – spiega Rodolfo Guidotti, responsabile della D-Race -, il pilota deve percorrere una serie di curve in controsterzo, mantenendo la vettura di traverso, con maggiore angolo possibile e toccando dei cosiddetti clip point, ovvero dei riferimenti nel tracciato stabiliti dai giudici. E’ una prova giudicata da una terna di giudici esperti e non è una prova a tempo, bensì di abilità e tecnica di guida. Le vetture si sfidano a coppia e vince chi mantiene di traverso la vettura con maggiore angolo di imbardata, con le traiettorie richieste".

"Vogliamo continuare a essere l’interlocutore tecnico per la mobilità a Prato - spiega il presidente Aci Federico Mazzoni -. Anche quest’anno riproporremo l’Ecodrive con il Comune e la Green Race, abbiamo proposto una brochure scritta in cinese proprio per avvicinare i nuovi guidatori stranieri e il 30 maggio ci sarà la giornata della sicurezza stradale".