Tris a Il Garibaldi. Con Dinosauri e Aristocratici

Tre appuntamenti questa settimana a Il Garibaldi Milleventi. Si parte stasera alle 21 con il concerto de I Dinosauri, ex Modena City Ramblers. A distanza di sei anni dall’ultimo tour, Stefano Cisco Bellotti, Alberto Cottica, Giovanni Rubbiani tornano sul palco insieme per una serie di concerti acustici. È un’occasione per per ripercorrere, strumenti alla mano, una lunga carriera musicale. I tre hanno cominciato a suonare insieme nel 1992, quando i Modena City Ramblers muovevano i primi passi. Insieme hanno inciso 5 dischi, vendendo diverse centinaia di migliaia di copie, e suonato in centinaia di concerti in Italia e all’estero. Nei primi anni Duemila, in momenti successivi, sono usciti dalla band per dedicarsi ad altri progetti. Nel 2017 hanno pubblicato I Dinosauri, un disco di inediti a cui è seguito un tour teatrale. Ora Cisco, Giovanni e Alberto hanno deciso di tornare sul palco in compagnia di Massimo Giuntini, che per anni ha condiviso con loro l’avventura nei Ramblers. In scaletta il repertorio classico dei Modena City Ramblers, brani di Cisco e dei Dinosauri, con l’aggiunta di un inedito scritto per questo tour. Giovedì alle 21 sul palco gli Aristocrats (il chitarrista Guthrie Govan, il bassista Bryan Beller e il batterista Marco Minnemann). I fans della band potranno ascoltare in anteprima brani del nuovo album e una selezione di brani più conosciuti. Gli Aristocrats hanno pubblicato album molto acclamati dalla critica con tournée in tutto il mondo e si sono affermati come uno dei gruppi di rock-fusion strumentale tra i più originali.

Infine, domenica, sempre alle 21, toccherà a Ginevra Fenyes, la comica fiorentina di 27 anni, forte di 300mila followers su Instagram, con il suo monologo Cono o coppetta. E’ uno spaccato divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e i nervosismi della vita che tutti noi ogni giorno viviamo. Tra episodi lavorativi complessi e discutibili in cui ci si trova di fronte a giapponesi che in gelateria non riconoscono la differenza tra cono e coppetta, e avventori del ristorante che chiedono il caffè senza tazzina, cercheremo di ridere con semplicità dei nostri fastidi quotidiani e, perché no, di scoprire che in fondo siamo tutti un po’ fastidiosi. Biglietti degli spettacoli sul sito de Il Garibaldi o su Ticketone.