Tribunale. Quel silenzio da rompere

Nessun impegno preciso significa anche nessuna promessa da (non) mantenere. E’ una novità rispetto al passato, ma certo non una svolta. Rispondendo in palarmento ad un’interrogazione del Pd, il ministro della giustizia Carlo Nordio non ha annunciato nessun intervento particolare per il tribunale di Prato. Nulla sul fronte del personale, mentre manca il 35% degli addetti amministrativi, e nemmeno sul cantiere per rifare l’ingresso del palazzo, aperto 4 anni fa. E’ vero che finora nessuna promessa è mai stata mantenuta, ma non fare promesse non è comunque una buona notizia. Per questo il Pd ha annunciato di voler fare una battaglia bipartisan per il tribunale. Quale che sia il mezzo, bisogna portare a casa il risultato.