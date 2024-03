Trekking, cene, letture. Aprile mese dell’autismo

Per tutto il mese di aprile andrà in scena il programma per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.

"Le iniziative sono frutto della collaborazione tra il Comune e l’Opera Santa Rita. In particolare ci tengo a ricordare le iniziative organizzate dalle associazioni delle famiglie insieme ai ragazzi che hanno lo scopo da una parte di sensibilizzare e dall’altro far conoscere le opportunità messe a disposizione - afferma il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti -. In questi anni sono state messe in campo delle azioni per rendere la cittadinanza più consapevole di ciò che è l’autismo e per rendere la città il più inclusiva possibile. Servono però maggiori risorse, abbiamo quindi bisogno che la Regione e il governo si attivino".

Gli appuntamenti: martedì 2 aprile si illumineranno di blu il Castello, Palazzo Banci Buonamici, la Pubblica Assistenza L’avvenire e le Misericordie di via Galcianese e via Ferrucci.

Dal 2 al 9 aprile il percorso trekking sentiero blu ’Sulla via Medicea’ a cura di Fondazione Opera S. Rita in collaborazione con Misericordia di Prato e Associazione Carabinieri in congedo.

Martedì 2 aprile alle 17 visita al Museo dell’Opera del Duomo e campanile, alle 18.15 il trekking urbano dalla panchina Blu in viale Galilei a piazza del Comune. Dalle 19 alle 21 a Palazzo Pretorio visite guidate gratuite. Prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected]. La sera in palazzo comunale ci saranno i ragazzi del Sentiero Blu. Mercoledì 3 aprile ’Sulla via Medicea’: partenza in bicicletta per le Cascine di Tavola. Sabato 6 aprile alle 10 Biblioteca Mario Lodi letture animate di libri illustrati.

Martedì 9 aprile alle 10 in Comune la conclusione a cura Fondazione Opera Santa Rita.

Giovedì 11 aprile alle 20 al Circolo La Libertà cena con i ragazzi e le ragazze di PizziAmo a cura di associazione Orizzonte Autismo. Entro le 12 del 6 aprile è possibile inviare proposte per la creazione del logo ’PizziAmo’ a: [email protected].

Domenica 14 aprile alle 15 Maneggio Fondazione Fabrizio Moretti pomeriggio con attività. Mercoledì 22 maggio alle 21 al Cinema Pecci il film ’I mille cancelli di Filippo’di Adamo Antonacci.