Tre uomini e una culla al Politeama

Oggi alle 21 e domani alle 16 da ricordare l’appuntamento con Tre uomini e una culla, la commedia programmata inizialmente per il 4 e 5 novembre e poi rimandata per l’alluvione. In scena un trio d’eccezione come Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana (foto). Prodotto da a.ArtistiAssociati, lo spettacolo di Coline Serreau è il frutto di un adattamento teatrale dal film omonimo, sulla scia di un grande successo cinematografico francese di metà anni Ottanta. La storia ruota intorno alla vita di tre scapoli incalliti (Lupano, Pignotta e Fontana) che viene sconvolta dall’arrivo di una neonata lasciata fuori dalla porta di casa e piombata improvvisamente nella loro routine libertina: dopo l’arrivo della piccola Marie la quotidianità di Jacques, Pierre e Michel sarà inizialmente scandita da biberon e pannolini ma poi, con il passare del tempo, la piccola diventerà parte della loro "strana" famiglia. Non mancheranno equivoci e colpi di scena, in una recitazione serrata che conferma il talento dei protagonisti in un mix di divertimento e allegria all’interno di un impianto scenografico di grande effetto. Il tutto accompagnato da una colonna sonora che richiama brani francesi e musiche degli anni Ottanta. Biglietti da 35 a 25 euro, ridotto 15 per under 25, in teatro e su Ticketone.