Trasferta Dragons: "Non ci si può fermare"

Vietato fermarsi. Dragons in serie positiva nel campionato di serie C, secondi in classifica a 4 punti di distanza dal Montevarchi (la sfida con i valdarnesi è in programma il 22 dicembre alle Toscanini). Oggi dalle 18.30, c’è in programma la trasferta sul parquet di Dukes Sansepolcro. Una partita che non sarà semplice, anche perché la solita emergenza organico è lontana dall’esser superata. "Al ritorno in palestra dopo la vittoria con San Vincenzo abbiamo dovuto monitorare un paio di stop. Probabile che qualcuno ci manchi ma l’obiettivo principale è quello di recuperare al meglio ogni giocatore senza rischiare strascichi – commenta coach Marco Pinelli -. Dukes è un ottima squadra con giocatori straordinari, che merita posizioni di prestigio in classifica. Una squadra che lotterà per entrare nei play off. Ha talenti assoluti per la categoria come Hassan e Santiago, oltre alla leadership del play Spillantini. Vincere fuori casa in un campionato equilibrato come questo vale 4 punti e sarebbe fantastico quanto importante. Serviranno grande forza morale, grande attenzione, grande concentrazione e grande forza mentale".

Domani alle 18, invece, l’Union Basket Prato targata Sim Tel ospiterà Sancat Firenze (appaiata ai pratesi a 10 punti) per cercare di bissare il bel successo ottenuto nello scorso weekend contro Cus Firenze e riportarsi a ridosso delle primissime posizioni. "Veniamo da una vittoria importante e meritata su un campo difficile. Siamo stati bravi a indirizzare subito la partita con i senatori che hanno messo intensità in difesa e controllato i migliori giocatori avversari – commenta coach Paoletti -. Dobbiamo riproporre quel tipo di atteggiamento, per provare a rimanere in serie positiva anche dopo questa difficile sfida casalinga. Ci sarà da fermare l’attacco fiorentino, che ha in Iacopo Ricci, leader della classifica dei punti segnati, e in Tommaso Baldasseroni le punte di diamante". Tornando in casa Dragons, Federico Landucci e Luca Harabagiu (riserva) sono stati convocati per l’ "Academy Cup".

L.M.