Tra le menti più brillanti d’Italia. Martina premiata alla Camera

Una montemurlese alla Camera, ma la politica questa volta non c’entra. Martina Lastrucci, 25 anni di Bagnolo, è una dei migliori neolaureati di Italia, che hanno concluso gli studi ottenendo il massimo dei voti ed è stata premiata a Montecitorio, alla Camera dei Deputati, dalla Fondazione Italia-Usa con il ’Premio America Giovani’ per il talento universitario, il riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane. Martina Lastrucci si è laureata all’Università di Firenze alla Facoltà di lingue e letterature europee e americane con una tesi sulla figura del cavaliere nella letteratura russa medievale. Martina ha frequentato la primaria a Morecci, le scuole medie blu e quindi il liceo linguistico o Livi di Prato. Ora il suo sogno è quello di poter far la ricercatrice e sta cercando di accedere al dottorato di ricerca. Il ’Premio America Giovani’ per il talento universitario vuole valorizzare, ogni anno, mille talenti del Paese con un percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Nessuna autocandidatura per il premio, i vincitori sono stati selezionati dalla Fondazione Italia Usa, tramite la banca dati Alama laurea delle università italiane, sulla base del loro talento e dei risultati conseguiti. I giovani talenti hanno ricevuto una borsa di studio a copertura totale per il master ’Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy’.

"Martina è a tutti gli effetti un’eccellenza montemurlese e sono davvero felice che sia stata premiata con questo importante riconoscimento - commenta soddisfatto il sindaco Simone Calamai - Una giovane donna che ha intrapreso un percorso di studi d’eccellenza e che rappresenta davvero un esempio per tutti i nostri giovani".