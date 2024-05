Torna Terra di Prato. E domani in centro 130 banchi del mercato

Appuntamento con lo shopping. Questa mattina torna il mercato Terra di Prato in piazza del Mercato Nuovo. Domani è la volta di Mercatale viva mentre nel fine settimana continua anche Prato a tutta birra. Domani 130 banchi lungo un percorso che da piazza San Marco arriva fino al Castello dell’Imperatore proporranno un assortimento che va dall’abbigliamento alle calzature, e articoli per la casa e tante specialità alimentari da gustare per strada o da portare via. Organizzata da Anva Confesercenti dalle 8 alle 20 porterà a Prato 130 bancarelle da tutta la regione, con ogni tipo di merci in vendita: un’occasione di shopping per tutti i gusti. "La nostra Festa degli ambulanti, nel suo format originale delle due domeniche, in centro storico è una iniziativa non solo bella ma anche storica visto che quest’anno celebriamo la quarantesima edizione. – dice Massimo Castellani, presidente di Anva –Prato". Il settore degli ambulanti e dei mercati merita tutta l’attenzione possibile. Per i commercianti ambulanti, quindi, una giornata di lavoro, ma anche e soprattutto l’opportunità di festeggiare e sentire con nuova forza l’appartenenza ad una categoria che ha contribuito in maniera determinante alla nascita del commercio.