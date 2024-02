Torna la festa di San Giuseppe. Misericordia grande protagonista

Dopo quattro anni di assenza torna a Poggio a Caiano la "Festa di San Giuseppe" nella sua organizzazione tradizionale. E’ la festa che celebra tutti i papà e i nonni in particolare. San Giuseppe è anche patrono della Misericordia di Poggio a Caiano e l’associazione da tanti anni dedica la festa ai nonni, figure importanti nel contesto familiare odierno ma anche per il mondo del volontariato in quanto tanti nonni "giovani" sono volontari sulle ambulanze e per i servizi sociali. E ai nonni soli, in difficoltà economiche o anche socio-sanitarie sono rivolte molte azioni della Misericordia tutto l’anno con servizi di accompagnamento, assistenza e monitoraggio. E così domenica 17 marzo sarà la loro festa. Il programma prevede alle 8 la benedizione e distribuzione dei panini, a tutta la cittadinanza, nella sede di via Aldo Moro, poi alle 10,30 ci sarà la messa nella chiesa di Santa Maria del Rosario e alle 12,30 il tradizionale pranzo degli anziani al Mestolo d’Oro. Sino al 13 marzo gli anziani possono prenotarsi per il pranzo in questi punti: edicola di Franca Giovagnini in via Garibaldi, Umberto Natali (Caritas Bonistallo), Gino Bucelli (Caritas Poggio a Caiano), Paola Giusti (Caritas Santa Cristina in Pilli), sede della Misericordia e Mestolo d’Oro. La partecipazione al pranzo è gratuita. Con la festa di San Giuseppe parte anche il tesseramento della Misericordia per il 2024 che permette di avere sconti e agevolazioni sui servizi sanitari erogati dalla Misericordia e da altri partner locali. La tessera si potrà rinnovare oppure anche tesserarsi per la prima volta: sabato 16 in sede dalle 15,30 alle 19, domenica 17 sempre in sede dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 poi dal lunedì al sabato, dal 18 marzo al 30 aprile, tutte le mattine dalle 10 alle 12 in sede.

M. Serena Quercioli