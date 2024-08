Torna la Festa del Volontariato. A Cafaggio vince la solidarietà

Torna a Cafaggio la 17° edizione della Festa del Volontariato. Dal 9 al 25 agosto, dalle 19.30 alle 22, decine di volontari si avvicenderanno come ogni anno nella preparazione di antipasti, grigliate, primi piatti e non solo, che si potranno gustare al circolo Arci di via del Ferro 26. Non occorre prenotazione. "Siamo arrivati alla 17° edizione di questa manifestazione – commentano i volontari - che negli anni è diventata un importante momento di ritrovo per l’estate pratese non solo, per essersi guadagnata il titolo di apprezzata offerta culinaria, ma anche come momento di ritrovo e convivialità. Anche quest’anno – aggiungono - saranno quasi venti i giorni d’impegno da parte una trentina di volontari del circolo che, suddivisi in turni, si ritroveranno assicurando un impegno che oltre la propria disponibilità offre il riconoscimento del valore stesso del volontariato".

Il ricavato della festa verrà devoluto, nel corso di una cerimonia che si svolgerà nel mese di settembre, a numerose associazioni del territorio che si impegnano per il sostegno dei meno fortunati. "L’obiettivo della festa è anche quello di aiutare le tante realtà del territorio che, in vari settori, hanno come missione quella di aiutare a loro volta i più bisognosi. Nel corso di questi anni – concludono dal circolo - ricordiamo che la festa del volontariato di Cafaggio, ha distribuito a tante associazioni ed onlus della città quasi centomila euro. Questa nuova edizione della festa si svolgerà nei rinnovati spazi esterni del circolo Arci che, grazie al successo di questa manifestazione e delle altre iniziative che vengono portate avanti durante il resto dell’anno, ha voluto investire per rendere più moderno e più fruibile lo spazio all’aperto.

Durante i giorni della festa sarà presente un banchino con i prodotti di "Libera", l’associazione fondata da don Luigi Ciotti impegnata nel contrasto alle mafie. Si potranno, inoltre, assaggiare alcuni dei prodotti biologici provenienti dalle cooperative gestite da giovani agricoltori che, in tante parti d’Italia, coltivano le terre confiscate alle mafie. Tornerà, come per le edizioni passate, anche la raccolta alimentare per la comunità di Vicofaro a Pistoia, che ospita decine di migranti, gestita da don Massimo Biancalani. Per qualsiasi informazione sulla festa è possibile telefonare al Circolo Arci di Cafaggio allo 0574-633069.

Monica Bianconi