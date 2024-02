Torna il Medioevo in Palazzo Pretorio. E la sfida fra studenti si sposta a Roma

Emozioni, agonismo e tanta concentrazione hanno animato i 64 studenti provenienti da quattro istituti superiori - Dagomari, Leonardo da Vinci, Carlo Livi e Gramsci-Keynes - che ieri mattina sono stati protagonisti del torneo del gioco "L’albero degli zecchini" per creare un portafoglio titoli nel Medioevo. La gara si è svolta al pian terreno di Palazzo Pretorio e ha concluso il programma di attività di educazione finanziaria voluto dalla Fondazione istituto internazionale di storia economica Datini per gli studenti pratesi. Il gioco da tavolo è stato ideato da Angela Orlandi, che ha curato la mostra "L’albero degli zecchini" e il corso di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle superiori. Il mercante Datini ha fatto scuola ai pratesi di oggi e del futuro, stimolando i giovani nell’avvicinarsi al mondo economico del suo tempo e fornendo loro gli strumenti per gestire un portafoglio titoli del debito pubblico fiorentino. Ad aggiudicarsi il torneo sono stati in ordine Edison Koni (Dagomari), Leonardo Tang (Leonardo da Vinci), Ivan Costanza e Lorenzo Barbieri (gli ultimi due studenti sono del Dagomari). "E’ una delle prime volte che la Fondazione Datini entra nella scuola per raggiungere i giovani e far conoscere loro il Datini e il suo tempo – commenta Giammarco Piacenti, presidente della Fondazione – Il livello delle sfide è stato altissimo e ha fatto piacere vedere ragazze e ragazzi che si sono cimentati in una finale entusiasmante su argomenti difficili come il debito pubblico. Un ringraziamento va ad Angela Orlandi e a Giampiero Nigro che si sono adoperati per creare il gioco e ai professori che hanno saputo coinvolgere gli studenti". Un successo che si replicherà il 19 marzo a Roma, quando il torneo del gioco "L’albero degli zecchini" si svolgerà alla Banca d’Italia con gli studenti della Capitale.

Sa.Be.