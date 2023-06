Torna ex Fabrica, tutte le proposte

Ritorna Ex Fabrica, la rassegna estiva a cura di Tpo nel giardino del Fabbrichino: musica dal vivo con cantautori e progetti musicali italiani, teatro, yoga e i cortometraggi per bambini. Lo spazio di via Targetti aprirà i battenti martedì 6 giugno e offrirà tanti appuntamenti in mezzo al verde tutti i giorni dalle 18.30 eslcuso il lunedì fino al 7 luglio. Il primo concerto a ingresso libero sarà martedì – la rassegna è curata da Federica Camiciola – con protagonsti i Jennifer Gentle (nella foto), band psichedelica italiana attiva dal 1999 con sette album pubblicati finora. E’ una delle formazioni indie italiane più conosciute all’estero e il primo gruppo tricolore ad essere messo sotto contratto dalla leggendaria etichetta americana Sub Pop. Sabato 10 giugno salirà sul palco il nuovo progetto elettronico sperimentale Bono Burattini, duo composto da Francesca Bono (Ofeliadorme) e Vittoria Burattini (Massimo Volume). Venerdì 16 giugno sarà la volta di Maria Violenza, progetto solista di Cristina Cusimano, con il suo synth-punk dagli echi arabeggianti. Venerdì 23 giugno sarà invece dedicato al live intimo in solo di Umberto Maria Giardini. Tutto il programma sul sito e la pagina Facebook di Ex Fabrica.