"Topi in casa dopo i lavori alla fognatura"

Uno dei nostri cittadini-cronisti ci ha scritto per denunciare i problemi di via Vergheretana.

"Voglio mettervi al corrente della situazione di difficoltà estrema a cui siamo costretti a convivere in via Vergheretana, frazione di di S. Cristina

a Mezzana nel comune di Carmignano – scrive in una mail Federico Salvadori –

Circa un anno fa il Comune

ha autorizzato dei lavori ad

una fognatura a cielo aperto

a Publiacqua che ha effettuato

i lavori sembra in maniera non del tutto efficace, vista la costante presenza di odori sgradevoli e successivamente, da qualche mese, la presenza di topi prima nel mio giardino, che è adiacente al terreno dove è presente la fognatura, e poi anche all’interno della mia abitazione. Sono mesi che telefono o invio mail sia a Publiacqua sia al Comune chiedendo a quest’ultimo

la bonifica del terreno interessato, ma il Comune di Carmignano ad oggi non è mai intervenuto come per altri problemi visibili sul territorio. Chiedo di mettere in risalto questo problema sperando

che questo ne comporti

la risoluzione del problema".