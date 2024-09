Tombini in tilt dopo la pioggia : "Sistema idraulico al collasso con disagi per cittadini e attività"

Dieci minuti di pioggia e i tombini di via Meucci a Seano sono andati in tilt. E’ una delle zone alluvionate il 2 novembre dell’anno scorso e Fratelli d’Italia ha subito presentato un’interrogazione. "Dopo mesi di tante parole e assemblee con esperti – scrivono i consiglieri di FdI Giovanni Sardi, Federica Bini e Eleonora Torrini – Seano si sveglia nuovamente con la zona del Ficarello allagata. Appena 10/15 minuti di pioggia e il sistema idraulico ha subito un collasso così diffuso da allagare un’intera area, creando forti disagi ai residenti e alle attività produttive oltre a rievocare paure ancora ben note alla popolazione. Chiediamo spiegazioni al sindaco ed all’amministrazione, consci che in materia di manutenzione e pulizia della rete fognaria spetti a Publiacqua intervenire mentre per le arginature al Consorzio di Bonifica. Però, alla luce di quanto accaduto e di quanto detto nei mesi passati, una puntuale pianificazione fatta di continue sollecitazioni a stretto giro con gli enti preposti, crediamo sia doverosa".

Il partito di opposizione rimarca, inoltre, il fatto che il sindaco si è ampiamente speso a difesa del monopolio naturale di Publiacqua, esprimendosi contro la fusione dei servizi e la quotazione in borsa della Multiutility. Per il sindaco, invece, è stato montato un caso sul nulla: "Quello di mercoledì pomeriggio - dice Edoardo Prestanti - è stato un allagamento di un piazzale e di un tratto di strada, riassorbito in venti minuti/mezz’ora. Nessuna casa o impresa è stata allagata. Tutto è rientrato in breve tempo e tutti i corsi d’acqua erano ampiamente sotto il livello di guardia. In questi mesi il Comune ha sostenuto da solo 500.000 euro di interventi in somma urgenza, si è fatto parte diligente con Genio Civile e Consorzio di Bonifica, per la ricostruzione dei tratti fluviali danneggiati, e abbiamo chiesto un piano straordinario di analisi e messa in sicurezza del torrente Furba. Se si fossero maggiormente informati i consiglieri di FdI saprebbero anche, che dopo molto tempo, la nostra amministrazione ha sbloccato l’intervento per la cassa di espansione del Fosso Collecchio e del Rio Barberoni. Ricordo che stiamo stiamo aspettando i fondi dal Governo e ai consiglieri di FdI chiedo di girare l’interrogazione al loro Governo".

M. Serena Quercioli