Terminale, Pecci. Eden e Il Garibaldi. Ecco i film di oggi

Da oggi al Terminale il film la Zona d’interesse: alle 21.15 (stasera in versione originale con sottotitoli) il film di Jonathan Glazer, con Christian Friedel e Sandra Hüller vincitore del gran premio della giuria al Festival di Cannes 2023 e candidato a cinque Oscar. La banalità del male e la vita del comandante di Auschwitz e sua moglie nei pressi del campo di concentramento. Un film candidato all’Oscar con undici nomimation anche al cinema Pecci: oggi alle 17 Povere creature! in versione italiana; in viale della Repubblica anche Smoke sauna alle 19.35 e Brighton 4th alle 21.20, entrambi in versione originale con sottotitoli. All’Eden Bob Marley. One Love, il biopic diretto da Reinaldo Marcus Green con Kingsley Ben-Adir nel ruolo del celebre cantautore: alle 16, 18.15 e 21; poi Past Lives, pellicola acclamata dalla critica e candidata agli Oscar come miglior film e miglior sceneggiatura originale per Celine Song, al suo debutto alla regia; alle 16, 18.15 e 21 Giulietta è Romeo, l’ultimo film di Giovanni Veronesi con Pilar Fogliati, Sergio Castellitto e Margherita Buy; alle 18.15 Finalmente l’alba di Saverio Costanzo. Al Garibaldi ci sarà Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazak: versione giapponese sottotitolata alle 18.45.